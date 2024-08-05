Гарріс обере кандидатом у віцепрезиденти Волза або Шапіро, - Reuters

Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір до вівторка.

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс звузила пошук свого напарника віцепрезидента до двох кандидатур - губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро та губернатора Міннесоти Тіма Волца.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три обізнаних джерела.

Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір до вівторка, коли вона має вперше публічно появитись зі своїм напарником в Університеті Темпл у Філадельфії.

51-річний Шапіро є висхідною зіркою демократичної партії з високим рейтингом схвалення в Пенсільванії. Вона має 19 голосів виборців, що робить цей штат обов’язковим для перемоги як для Гарріса, так і для Трампа.

Крім того, колишній генеральний прокурор штату Шапіро може стати першим єврейським віце-президентом країни.

Втім, сильна підтримка Ізраїлю з боку Шапіро може відштовхнути деяких виборців, хоча вона також може сподобатися поміркованим виборцям і зруйнувати зусилля республіканців, спрямовані на те, щоб війна Ізраїлю та Гази стала проблемою для демократів.

В свою чергу, 60-річний Волц, колишній член Національної гвардії армії США та колишній вчитель, за останні тижні підвищив свою популярність як ефективний захисник Гарріс.

Волц привабливий для білих виборців у сільській місцевості, хоча він також відстоював прогресивну політику, таку як безкоштовне шкільне харчування та розширена оплачувана відпустка.

Як повідомили Reuters джерела, кандидатам буде повідомлено ввечері в понеділок або вранці у вівторок, чи були вони обрані. Представники кампанії, знайомі з домовленостями, повідомили, що кампанія Гарріс планує опублікувати оголошення в соціальних мережах за участю дуету.