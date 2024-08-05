Німеччина готується евакуювати своїх громадян з Лівану, - ЗМІ

Бундесвер готується провести масштабну евакуацію німецьких громадян на Близькому Сході.
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Spiegel.
Зазначається, що підставою для евакуації є розвіддані, за якими, можливо, цього тижня Іран завдасть удару по Ізраїлю.
Також аналітики майже впевнені, що терористичне угрупування "Хезболла" розпочне з території Лівану масовану атаку на Ізраїль.
Через це армія Німеччини планує почати порятунок німців з Лівану. Для цього ВПС Німеччини можуть використати транспортні літаки A400M. Як літаки, так і екіпажі вже кілька днів перебувають у стані готовності.
Очікується, що літаки можуть забирати німців у Бейруті, висаджувати їх на Кіпрі і знову повертатись до Бейруту.
За даними уряду Німеччини, в Лівані можуть перебувати понад 2 тис. німців, але МЗС Німеччини припускає, що ця кількість може бути більшою.
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Після ліквідації одного з лідерів ХАМАС у Тегерані у США не виключають нової атаки на Ізраїль.
- На тлі загострення війни на Близькому Сході декілька країн провели евакуацію своїх громадян із Лівану, зокрема Україна.