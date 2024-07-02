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Блінкен відповів на критику Байдена: "Впевненість в лідерстві Америки зростає"

Держсекретар не вважає, що виступ на дебатах має перекреслити досягнення чинного президента.

Блінкен відповів на критику Байдена: "Впевненість в лідерстві Америки зростає"
Джо Байден та Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував виступ президента Джо Байдена під час перших теледебатів передвиборчої кампанії 2024 року. За його словами, оцінювати чинного господаря Білого дому варто за його досягненнями упродовж 3,5 років, а не за одним невдалим вечором.

Як пише Reuters, Блінкен назвав Байдена "президентом, який реінвестував в Америку, реінвестував Америку у світ, реінвестував у альянси та партнерства". 

"Якщо ви подивитеся на опитування по всьому світу, то побачите знову і знову, і знову, що впевненість у лідерстві США за останні роки значно зросла", - наголосив очільник Держдепартаменту.  

На думку Блінкена, "це не стається саме по собі, це результат нашої політики та залученості, адже президент Байден очолив рухи, які об'єднали людей та сфокусували їх на тих спільних для багатьох країн викликах, з якими ми маємо справу". 

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