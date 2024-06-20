У Новій Каледонії заарештували лідера прихильників незалежності за участь у смертоносних протестах

Поліція Нової Каледонії заарештувала лідера прихильників незалежності Крістіана Тейна та ще 10 осіб за звинуваченням у їхній участі в смертоносних протестах, які охопили архіпелаг у травні.

Про це пише The Guardian з посиланням на прокуратуру.

Тейн, який очолив Осередок координації польових дій (CCAT), організовував протести у столиці Нумеа. Його та інших заарештували за звинуваченнями в “організованій злочинності”, за якими їх можуть тримати під вартою до 96 годин.

Прокурор сказав, що затримання були частиною ширшого поліцейського розслідування про співучасть у вбивстві та замах на вбивство, збройне пограбування, підпал і членство у групі, створеній для підготовки насильницьких дій.

Тейна заарештували в штаб-квартирі Каледонського союзу ‒ найбільшої політичної партії, що виступає за незалежність. Він готувався провести пресконференцію. Будівлю оточила поліція, а згодом провели обшук. Політик був серед активістів, які зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном під час його візиту до Нової Каледонії минулого місяця.