У Новій Каледонії заарештували лідера прихильників незалежності за участь у смертоносних протестах

Поліція Нової Каледонії заарештувала лідера прихильників незалежності Крістіана Тейна та ще 10 осіб за звинуваченням у їхній участі в смертоносних протестах, які охопили архіпелаг у травні.
Про це пише The Guardian з посиланням на прокуратуру.
Тейн, який очолив Осередок координації польових дій (CCAT), організовував протести у столиці Нумеа. Його та інших заарештували за звинуваченнями в “організованій злочинності”, за якими їх можуть тримати під вартою до 96 годин.
Прокурор сказав, що затримання були частиною ширшого поліцейського розслідування про співучасть у вбивстві та замах на вбивство, збройне пограбування, підпал і членство у групі, створеній для підготовки насильницьких дій.
Тейна заарештували в штаб-квартирі Каледонського союзу ‒ найбільшої політичної партії, що виступає за незалежність. Він готувався провести пресконференцію. Будівлю оточила поліція, а згодом провели обшук. Політик був серед активістів, які зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном під час його візиту до Нової Каледонії минулого місяця.
- Під час заворушень, які відбулися після того, як Париж дозволив тисячам мешканцям Франції, які проживали на території Нової Каледонії протягом 10 років, голосувати на території, загинули дев'ять, зокрема двоє поліцейських.
- Тиждень тому Франція призупинила виборчу реформу на території.
- Корінні канаки побоюються, що нововведення ще більше послабить їхні голоси і ускладнить проведення будь-якого майбутнього референдуму про незалежність. Зі свого боку Єлисейський палац заявляє, що цей захід необхідний для покращення демократії.