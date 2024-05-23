Норвегія з 29 травня посилює правила в'їзду для росіян, - ЗМІ

В країну більше не пустять громадян РФ, які прибувають із туристичними та іншими "несуттєвими" цілями.

Норвегія вирішила посилити правила в'їзду для громадян Російської Федерації.

Про це повідомило російське видання РБК.

Зазначається, що в країну більше не пустять росіян, які прибувають із туристичними та іншими "несуттєвими" цілями. Виняток буде зроблено для випадків відвідування родичів, а також для тих, хто має намір працювати чи навчатися.

Нові правила набудуть чинності з 29 травня.