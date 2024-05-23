Норвегія з 29 травня посилює правила в'їзду для росіян, - ЗМІ

Норвегія вирішила посилити правила в'їзду для громадян Російської Федерації.
Про це повідомило російське видання РБК.
Зазначається, що в країну більше не пустять росіян, які прибувають із туристичними та іншими "несуттєвими" цілями. Виняток буде зроблено для випадків відвідування родичів, а також для тих, хто має намір працювати чи навчатися.
Нові правила набудуть чинності з 29 травня.
- У листопаді минулого року, після закриття Фінляндією чотирьох пунктів пропуску на кордоні з РФ, Норвегія також заявила, що готова ухвалити подібні заходи. Однак, тоді заявляли, що наразі не спостерігається підвищення активності на Сторскогу – єдиному сухопутному прикордонному пункті з РФ.