У Великобританії опозиція хоче оголосити вотум недовіри уряду Ріші Сунака

Ліберально-демократична партія Великобританії заявила, що має намір оголосити вотум недовіри уряду Ріші Сунака.
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином британська опозиція хоче спробувати провести в червні загальні вибори після того, як консерватори зазнали великих втрат на місцевих виборах.
За даними ВВС, консерватори втратили 474 місця на виборах у місцевих радах минулого тижня. При цьому головна опозиційна Лейбористська партія отримала 186, а ліберал-демократи збільшили свої на 104.
“Звичайно, це були невтішні вихідні для нас, але результат наступних загальних виборів не є вирішеним ... ситуація ближча, ніж багато хто говорить або навіть передбачають деякі опитування”, - сказав Сунак.
Раніше Сунак заявляв, що планує провести загальні вибори в другій половині року.
Втім, вотум недовіри, ймовірно, зазнає поразки, навіть якщо консерватори дозволять його провести. Наразі консерватори все ще мають більшість місць у нижній палаті парламенту.
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