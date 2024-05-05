Росія планує диверсії по всій Європі, — Financial Times

Європейські спецслужби попереджають про російські диверсії з вибухами, підпалами та атаками на інфраструктуру.

Європейські спецслужби попередили уряди країн про ризик російських диверсій на території Європи, оскільки взяла курс на тривале протистояння з Заходом, пише FT.

Росія вже почала більш активно готувати вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на території Європи безпосередньо і через підставних осіб, не надто переймаючись тим, що це може призвести до жертв серед цивільного населення, кажуть представники розвідки.

Хоча агенти Кремля мають давню історію подібних операцій — і в останні роки час від часу організовували диверсії в Європі, з'являються свідчення більш агресивних і скоординованих планів, згідно з оцінками трьох різних європейських країн.

Співробітники розвідки все частіше вказують на імовірну загрозу, намагаючись підвищити пильність.

"Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає", — сказав Томас Гальденванг, голова внутрішньої розвідки Німеччини.

Росія зараз почувається комфортно, проводячи операції на європейській землі "з високим потенціалом шкоди".

"Очевидний висновок полягає в тому, що відбулося реальне посилення російської активності”, — додав науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлз.

Один високопоставлений європейський урядовець заявив, що через служби безпеки НАТО передається інформація про "чіткі й переконливі російські зловживання", які є скоординованими та масштабними. На його думку, настав час підвищити обізнаність і зосередитись на загрозі російського насильства для європейської території.

Напередодні в НАТО заявили про глибоке занепокоєння зростанням зловмисної діяльності з боку РФ на території союзників.

Посилення побоювань щодо намірів Росії завдати фізичної шкоди своїм супротивникам слідують за низкою звинувачень на адресу РФ у кампаніях з дезінформації і хакерських атаках.

Днями Німеччина пригрозила Кремлю наслідками через хакерську атаку на Соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца у 2023 році.

Росія намагалася знищити системи сигналізації на чеських залізницях, повідомив міністр транспорту країни FT минулого місяця.

Попередження про посилення загрози з боку РФ з'явилися після низки інцидентів за участю агентів Кремля. Зокрема, на так давно в Баварії заарештували двох осіб за підозрою в підготовці нападу на військові та логістичні об'єкти в країні.

Наприкінці квітня у Великій Британії двом чоловікам було пред'явлено звинувачення в організації пожежі на складі, де зберігалися вантажі з гуманітарною допомогою для України. Британська прокуратура звинувачує їх у роботі на російський уряд.

В Естонії в лютому напад на автомобіль міністра внутрішніх справ і журналістів скоїли співробітники російської розвідки, повідомила Служба внутрішньої безпеки країни.

Міністерство оборони Франції цього року також попередило про можливі диверсійні атаки з боку Росії на військові об’єкти.

"Очевидний висновок полягає в тому, що відбулося реальне посилення російської активност", — сказав Кейр Джайлз, старший консультант мозкового центру Chatham House.

Представник розвідки сказав, що диверсійні зусилля Москви не слід розглядати як відмінність від інших операцій, заявивши, що нарощування активності відображає мету Росії чинити максимальний тиск "усюди".

За його словами, Путін зараз почувається "підбадьореним" і намагатиметься просунути лінії розмежування в Європі настільки сильно, наскільки це можливо, на кількох напрямках - за допомогою дезінформації, диверсій або хакерських атак. Посилення агресії з боку російської розвідки також відображає бажання шпигунів РФ самоствердитися після найсерйознішої невдачі з часів розпаду Радянського Союзу.

За кілька тижнів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 600 російських розвідників, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям, були вислані, що завдало серйозної шкоди шпигунській мережі Кремля на континенті.

У нещодавній доповіді аналітики RUSI підкреслили зусилля, до яких вдалася Росія, щоб відновити свою присутність у Європі, часто використовуючи довірених осіб. До них відносяться члени діаспори РФ, а також організовані злочинні угруповання, з якими Кремль має давні зв'язки.

У зв'язку з активізацією російських операцій служби безпеки перебувають у стані підвищеної готовності до загроз.