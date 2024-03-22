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У Росії невідомі влаштували стрілянину на концерті, спалахнула масштабна пожежа

Очевидці розповідали, що нападників було від 2 до 5.

У Красногірську в Росії група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину, пише російське видання "Медуза".

Станом на 20-ту годину 22 березня ЗМІ країни-агресора повідомляли про 40 вбитих і понад сотню поранених.

У приміщенні згодом пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа, тоді обвалився дах. Згодом повідомили про воторний вибух.

Очевидці розповідали, що нападників було від 2 до 5, у них була автоматична зброя. Вони розстріляли охоронців, а тоді взялися розстрілювати росіян у фойє.

Частину людей вивели з приміщення, деякі заблоковані.

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