Офіс мера канадської столиці пограбували Марка Саткліфа

Одного з підозрюваних у справі затримали.

Минулої ночі пограбували офіс мера канадської столиці Оттави Марка Саткліфа у центрі канадського міста, пише Укрінформ з посиланням на повідомлення влади.

За словами Саткліфа, працівники мерії зранку виявили відкриті шафи й переставлені предмети.

“Здається, ніби кілька речей були викрадені, ми поки що переглядаємо все”, − сказав Саткліф.

За його словами, зловмисники не проникли до його особистого кабінету, обмежившись приміщеннями, де працюють інші співробітники.

Мер додав, що пограбування “викликає занепокоєння”, але не має політичного підґрунтя.

“Там було багато речей, які можна було викрасти, але цього не сталося. Не було нічого такого, що вказувало б на політичну мотивацію”, − розповів мер.

Згодом у поліції поінформували, що затримали одного підозрюваного у цій справі.