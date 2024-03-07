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У Тихому океані розбився військовий гелікоптер Мексики

З восьми членів екіпажу троє загинули, трьох вдалося врятувати, ще двох шукають.

У Тихому океані розбився військовий гелікоптер Мексики
Гелікоптер тієї ж марки, що й втрачений мексиканськими ВМС
Фото: Вікіпедія

Військово-морські сили Мексики повідомили про втрату гелікоптера в акваторії Тихого океану. Внаслідок аварії загинуло щонаймеше троє членів екіпажу.

Як повідомляє Associated Press, військовий гвинтокрил впав у воду у 350 кілометрах від узбережжя невдовзі після злету з палуби патрульного корабля. Причини інциденту наразі з'ясовуються. 

Трьох пасажирів вдалося врятувати, їх госпіталізували у стабільному стані. Ще двох людей шукають рятувальники. Серед загиблих дві жінки-військовослужбовиці. 

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