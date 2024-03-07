У Тихому океані розбився військовий гелікоптер Мексики

Військово-морські сили Мексики повідомили про втрату гелікоптера в акваторії Тихого океану. Внаслідок аварії загинуло щонаймеше троє членів екіпажу.
Як повідомляє Associated Press, військовий гвинтокрил впав у воду у 350 кілометрах від узбережжя невдовзі після злету з палуби патрульного корабля. Причини інциденту наразі з'ясовуються.
Трьох пасажирів вдалося врятувати, їх госпіталізували у стабільному стані. Ще двох людей шукають рятувальники. Серед загиблих дві жінки-військовослужбовиці.
- Наприкінці лютого гелікоптер впав поблизу узбережжя Норвегії, загинула одна людина.