У Тихому океані розбився військовий гелікоптер Мексики

З восьми членів екіпажу троє загинули, трьох вдалося врятувати, ще двох шукають.

Гелікоптер тієї ж марки, що й втрачений мексиканськими ВМС

Військово-морські сили Мексики повідомили про втрату гелікоптера в акваторії Тихого океану. Внаслідок аварії загинуло щонаймеше троє членів екіпажу.

Як повідомляє Associated Press, військовий гвинтокрил впав у воду у 350 кілометрах від узбережжя невдовзі після злету з палуби патрульного корабля. Причини інциденту наразі з'ясовуються.

Трьох пасажирів вдалося врятувати, їх госпіталізували у стабільному стані. Ще двох людей шукають рятувальники. Серед загиблих дві жінки-військовослужбовиці.