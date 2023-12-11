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Потрібно буде багато уваги до війни в Україні наступного року, – Reuters

ООН просить виділити 46 мільярдів доларів на подолання гуманітарних криз у 2024 році, в тому числі і в Україні. 

Потрібно буде багато уваги до війни в Україні наступного року, – Reuters
Фото: ЕРА/UPG

Організація Об’єднаних Націй закликала виділити 46 мільярдів доларів США на 2024 рік для допомоги мільйонам людей, які постраждали від гуманітарних криз у всьому світі, зокрема на окупованих палестинських територіях, в Судані та Україні.

"Я думаю, що Близький Схід в цілому, Газа і Західний берег, ймовірно, будуть зоною найбільшої потреби", – сказав глава ООН з питань допомоги Мартін Гріффітс, повідомили у  Reuters.

Також, за його словами, Україна переживає відчайдушні часи та війну, яка відновиться повним розпалом наступного року. Цьому буде потрібно багато уваги.

Як повідомив Гріффінс, гуманітарна система зіткнулася з серйозною фінансовою кризою, оскільки минулого року було профінансовано трохи більше третини з 57 мільярдів доларів, необхідних для надання допомоги. І, за словами чиновника, це – найгірша нестача фінансування за останні роки. 

Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявило, що майже 300 мільйонів людей потребуватимуть гуманітарної допомоги наступного року через конфлікти, надзвичайні кліматичні ситуації та економічні фактори.

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