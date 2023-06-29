Великобританія оголосила про нові санкції проти Росії

Раніше Великобританія щорічно експортувала юридичні послуги російському бізнесу на суму близько 56 млн фунтів.

Великобританія оголосила про заборону особам і компаніям, пов’язаним із Кремлем, доступу до британської юридичної експертизи.

Про це повідомляє Sky News.

“Відсьогодні британські юристи не зможуть консультувати російські компанії щодо певних бізнес-угод”, - йдеться у повідомленні.

Офіційні особи Великобританії заявили, що санкції можуть вплинути на здатність Росії отримувати юридичні консультації з усіх питань - від торговельних угод між глобальними корпораціями до міжнародних грошових позик.

В свою чергу, Міністерство юстиції заявило, що Росія дуже залежить від західних країн щодо юридичної експертизи.

Великобританія раніше щорічно експортувала юридичні послуги російському бізнесу на суму близько 56 млн фунтів.

Нагадаємо, у середу, 21 червня, посли Європейського Союзу в Брюсселі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій.