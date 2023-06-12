Іран спростував перемовин із США щодо ядерної угоди

Ціни на нафту ненадовго впали минулого тижня через інформацію про можливі переговори.

Іран спростував повідомлення про те, що країна веде переговори зі США про тимчасову ядерну угоду, щоб домогтися послаблення санкцій.

Про це пише Bloomberg.

“Ми не підтверджуємо жодних переговорів щодо тимчасової угоди чи нових домовленостей натомість ядерної угоди”, − заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Насер Канаані на пресконференції в Тегерані в понеділок.

Колишній президент США Дональд Трамп вивів США з ядерного пакту під назвою Спільний всеосяжний план дій у 2018 році, що призвело до посилення санкцій щодо експорту енергоносіїв Ірану. З того часу Тегеран збільшив ядерне збагачення.

Ціни на нафту ненадовго впали минулого тижня через інформацію, також спростовану Сполученими Штатами, про те, що Вашингтон і Тегеран близькі до угоди щодо ядерної діяльності Ірану.

Нагадаємо, у травні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Іран накопичив достатньо матеріалу для п’яти ядерних бомб. Галлант також застеріг Іран від подальшого збагачення урану до рівня збройового.