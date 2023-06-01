Колишній віце-президент США Майк Пенс планує розпочати президентську кампанію, - ЗМІ

Пенс розпочне свою передвиборну кампанію відео та виступом у штаті Айова.

Колишній віце-президент від республіканської партії Майк Пенс збирається взяти участь у президентській гонці 2024 року проти свого колишнього керівника Дональда Трампа 7 червня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Джерела Reuters повідомили, що Пенс розпочне свою передвиборну кампанію відео та виступом у штаті Айова.

“Завзятий соціал-консерватор, який підтримував Трампа протягом усього перебування в його офісі, Пенс дедалі більше дистанціювався від колишнього президента-республіканця після його поразки на виборах, кажучи, що підбадьорення Трампом бунтівників, які напали на Капітолій США 6 січня 2021 року, поставило його і його родину в небезпеку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Трамп має величезну перевагу в опитуваннях серед республіканців. Зараз партія має більше шести оголошених кандидатів.

Згідно з опитуваннями RealClearPolitics, середній показник Пенса серед республіканців становив менше 4% у порівнянні з 53% у Трампа.

Хоча Пенс продовжував підтримувати багато політик Трампа, він зображує себе орієнтованою на консенсус альтернативою. Успіх кампанії Пенса залежатиме від того, чи зможе він залучити достатню кількість прихильників політики Трампа, яких відштовхує риторика та поведінка експрезидента.

Пенс також перевірить апетит виборців до республіканців із істеблішменту в партії, де виборці дедалі більше звертаються до аутсайдерів.

Нагадаємо, 25 травня республіканець Рон ДеСантіс офіційно розпочав свою у кампанію на президентських виборах у США 2024 року. Як показують результати опитування, губернатор Флориди вступає в перегони як найсильніший суперник колишнього президента та нинішнього лідера Республіканської партії Дональда Трампа. Він буде спиратися на питання культурної війни як на центральну стратегію боротьби.