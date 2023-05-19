Зеленський особисто відвідає саміт G7 у Японії (доповнено)

Дорогою до Хіросіми президент візьме участь у саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії.

Президент Володимир Зеленський особисто відвідає саміт Group of 7, що проходитиме 19-20 травня в Хіросімі. Про це пише Bloomberg із посиланням на декілька співрозмовників.

Згідно з даними журналістів, проміжною зупинкою на шляху з Києва до Хіросіми стане Саудівська Аравія. Там президент візьме участь у ще одному міжнародному заході.

"Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після очікуваної зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення конфіденційної інформації", – зазначили журналісти.

Японія, яка приймає саміт, говорила, що Зеленський братиме участь у саміті за допомогою відеозвʼязку.

Доповнення. Участь у заходах саміту підтвердив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, цитує його заяву по телебаченню New York Times.

"Там будуть робитися дуже важливі справи, тому фізична присутність нашого президента важлива для захисту наших інтересів. Надати чіткі пропозиції і чіткі аргументи щодо подій, які відбуваються на території нашої країни", – сказав він.

Візит до Хіросіми, місця першої ядерної атаки 78 років тому, є особливо символічним з огляду на періодичні погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати атомну зброю в Україні, зазначає агентство.

На саміті в Хіросімі зібрались лідери США, Японії, Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії та Канади. Голова уряду Британії Ріші Сунак повідомляв, що G7 вирішила повністю заборонити імпорт російських алмазів, нікелю, міді та алюмінію.

З частиною лідерів G7 президент України бачився минулого тижня, коли здійснював турне європейськими країнами та провів переговори щодо посилення оборони України. Зеленський був у Італії, Німеччині, Великій Британії та Франції.