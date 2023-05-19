Росія не може й не повинна перемогти, - Франція у Радбезі ООН

Постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр на засіданні Радбезу ООН наголосив, що закінчення війни РФ проти України та її негативні наслідки залежать винятково від Росії, і ніхто, крім Росії, як і раніше, не прагне до продовження цього конфлікту.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Чого очікує РФ? Що поставки зброї в Україну припиняться, аби Росія могла виграти цю війну й нав'язати свою волю? І що потім? Тоді ми зможемо перейти до чогось іншого, до нової агресії? Росія не може й не повинна перемогти в цьому конфлікті”, – зазначив постпред Франції, і додав, що це суперечить принципам ООН.
Представник Франції наголосив - не можна погодитись на мир, де суверенітет і безпека кожного залежать тільки від співвідношення сил.
“Саме з усіх цих причин Франція вирішила разом зі своїми партнерами підтримати український народ у його праві здійснювати законну самооборону”, – додав Ніколя де Рів'єр, і пояснив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну як на двосторонній основі, так й у межах Європейського Союзу.
Він також наголосив, що Росія прагне придбати зброю нелегально, аби поповнити свої запаси, і купує безпілотники в Ірану, а також ракети і боєприпаси у Північній Кореї.
Ці дії РФ є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, а частина цієї зброї використовується найманцями ПВК "Вагнер", злочини якої добре задокументовані.
На переконання представника Франції, існує єдиний можливий вихід - відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.
Нагадаємо, 1 травня Швейцарія вперше в історії країни почала головувати у Раді безпеки ООН, замінивши Росію.