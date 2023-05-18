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США прийматимуть рішення стосовно передачі Україні озброєнь на основі оцінки ситуації, - Держдепартамент

Партнери України працюють над тим, щоб вона якнайшвидше отримувала ефективні бойові системи.

США прийматимуть рішення стосовно передачі Україні озброєнь на основі оцінки ситуації, - Держдепартамент
Фото: armyinform.com.ua

Сполучені Штати та їх союзники продовжать ретельно оцінювати розвиток ситуації в Україні, щоб на основі цього приймати рішення про передачу озброєнь. 

Про це повідомив Укрінформ.

“Ми продовжимо оцінювати – з урахуванням ситуації та обставин у сфері безпеки на місцях – які системи мають сенс”, - розповів представник Держдепартаменту США Ведант Пател.

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Він наголосив, що партнери України працюють над тим, щоб вона якнайшвидше отримувала ефективні бойові системи.

Пател також нагадав, що останнім часом США та партнери приділяли увагу посиленню протиповітряної оборони України, і українці достатньо успішно застосовують ці засоби ППО.

Нагадаємо, голови урядів Великобританії Ріші Сунак та Нідерландів Марк Рютте домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів. Пізніше Німеччина повідомила, що поки не має наміру приєднатися до коаліції щодо постачання західних винищувачів для України.

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