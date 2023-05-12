У Судані армія та спецпризначені RSF вклали угоду про захист цивільного населення

Після майже тижневих переговорів армія та спецпризначені RSF, сторони конфлікту у Судані підписали угоду про захист цивільного населення, але досягли незначного прогресу в досягненні миру.

Про це пише BBC.

Вони погодилися дозволити безпечний прохід для людей, які залишають зони бойових дій, захистити працівників з надання допомоги та не використовувати цивільних осіб як живий щит. Переговори проходили за посередництва США та Саудівської Аравії.

Однак бої не зупинилися. Сьогодні надходять повідомлення про нові авіаудари та обстріли в Хартумі – столиці країни.

Посадовці США “обережно сподіваються”, що тепер, після досягнення угоди є імпульс для безпечного надання допомоги. Проте, за словами американців, сторони конфлікту все ще обговорюють пропозицію про перемир'я та механізм його контролю.

Зазначимо, новою домовленістю задоволені не всі, деякі суданці кажуть, що вона не відповідає їхнім очікуванням.

“Припинення вогню, про яке вони погоджувалися в минулому, не зберігається. Я не розумію, чому ми віримо їм на слово. Для мене це просто чергові переговори за закритими дверима без цивільних учасників”, − сказала професорка Нісрін Еламін з Торонтського університету, сім’я якої досі перебуває в оточенні у Хартумі.

Нагадаємо, станом на початок травня понад 100 000 біженців втекли з Судану до сусідніх країн, а сотні тисяч були переміщені всередині країни.