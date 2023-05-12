У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Суд призначив ексглаві Кіровоградської єпархії УПЦ Іоасафу і секретарю єпархії три роки тюрми
Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу
Близько 610 окупантів і чотири танки: у Генштабі назвали втрати ворога за минулу добу
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
«Російський танк зупинився просто біля вікна і направив на нас дуло», – розповідь жінки, яка вижила в Бучі
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"
Богуслаєв наказав вивести з ладу гелікоптер, якого потребували бійці ГУР під час війни, – "Схеми"
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
Епоха Кіссінджера. До сторіччя великого вченого і політика
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
​Урятуватися з Маріуполя. "Йшли на відстані один від одного, щоб не загинути разом, бо хтось мав повернутися до котів"
Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент
Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент
ГоловнаСвіт

У Судані армія та спецпризначені RSF вклали угоду про захист цивільного населення

Однак бої не зупинилися.

У Судані армія та спецпризначені RSF вклали угоду про захист цивільного населення
Фото: EPA/UPG

Після майже тижневих переговорів армія та спецпризначені RSF, сторони конфлікту у Судані підписали угоду про захист цивільного населення, але досягли незначного прогресу в досягненні миру.

Про це пише BBC.

Вони погодилися дозволити безпечний прохід для людей, які залишають зони бойових дій, захистити працівників з надання допомоги та не використовувати цивільних осіб як живий щит. Переговори проходили за посередництва США та Саудівської Аравії.

Однак бої не зупинилися. Сьогодні надходять повідомлення про нові авіаудари та обстріли в Хартумі – столиці країни.

Посадовці США “обережно сподіваються”, що тепер, після досягнення угоди є імпульс для безпечного надання допомоги. Проте, за словами американців, сторони конфлікту все ще обговорюють пропозицію про перемир'я та механізм його контролю.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначимо, новою домовленістю задоволені не всі, деякі суданці кажуть, що вона не відповідає їхнім очікуванням.

“Припинення вогню, про яке вони погоджувалися в минулому, не зберігається. Я не розумію, чому ми віримо їм на слово. Для мене це просто чергові переговори за закритими дверима без цивільних учасників”, − сказала професорка Нісрін Еламін з Торонтського університету, сім’я якої досі перебуває в оточенні у Хартумі.

Нагадаємо, станом на початок травня понад 100 000 біженців втекли з Судану до сусідніх країн, а сотні тисяч були переміщені всередині країни. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies