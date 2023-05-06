Король та королева будуть короновані у Вестмінстерському абатстві на першій службі майже за 70 років.

У Великобританії 6 травня відбудеться церемонія коронації Чарльза ІІІ.

Про це йдеться на сайті королівської сім'ї.

Коронація короля та королеви пройде у Вестмінстерському абатстві. Вони прибудуть до абатства процесією з Букінгемського палацу.

Перша служба коронації відбувається майже за 70 років. Опісля король і королева зустрінуть королівський салют у саду палацу від Збройних сил.

Відповідно до графіку, 6 травня о 8.00 відкрилися оглядові майданчики для глядачів за маршрутом церемонії в Гайд-парку, Грін-парку та Сент-Джеймс-парку.

О 12.20 до Вестмінстерського абатства вирушить процесія з королівською каретою у супроводі військових. На службі о 13.00 Чарльза ІІІ представлять народу. Король дасть клятву, тоді пройде етапи помазання, інвеститури та зійде на престол.

Spectacular scenes in London on #Coronation Day.



Travelling in the Diamond Jubilee State Coach, accompanied by The Sovereign’s Escort of Household Cavalry, The King and The Queen have arrived at Westminster Abbey for the Coronation Service. pic.twitter.com/BDkklcj9pA — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Церемонію мають завершити вітанням британського монарха, яке заплановане на 16.30.

Нагадаємо, король Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу у вересні 2022.

На нинішню церемонію коронації короля запросили майже 2 тисячі осіб. Зокрема, до Британії прибули український прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.