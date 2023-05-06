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У Великій Британії почалася церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)

Король та королева будуть короновані у Вестмінстерському абатстві на першій службі майже за 70 років.

У Великій Британії почалася церемонія коронації Чарльза ІІІ (оновлено) (пряма трансляція)
Фото: Twitter/The Royal Family

У Великобританії 6 травня відбудеться церемонія коронації Чарльза ІІІ.

Про це йдеться на сайті королівської сім'ї.

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Коронація короля та королеви пройде у Вестмінстерському абатстві. Вони прибудуть до абатства процесією з Букінгемського палацу.

Перша служба коронації відбувається майже за 70 років. Опісля король і королева зустрінуть королівський салют у саду палацу від Збройних сил.

Відповідно до графіку, 6 травня о 8.00 відкрилися оглядові майданчики для глядачів за маршрутом церемонії в Гайд-парку, Грін-парку та Сент-Джеймс-парку.

О 12.20 до Вестмінстерського абатства вирушить процесія з королівською каретою у супроводі військових. На службі о 13.00 Чарльза ІІІ представлять народу. Король дасть клятву, тоді пройде етапи помазання, інвеститури та зійде на престол.

Церемонію мають завершити вітанням британського монарха, яке заплановане на 16.30.

Нагадаємо, король Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу у вересні 2022.

На нинішню церемонію коронації короля запросили майже 2 тисячі осіб. Зокрема, до Британії прибули український прем'єр Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

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