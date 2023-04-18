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У Судані під обстріл попав дипломатичний конвой США

Інцидент викликав пряме попередження від дежсекретаря Ентоні Блінкена.

У Судані під обстріл попав дипломатичний конвой США
Столиця Судану, Хартум
Фото: EPA/UPG

Дипломатичний конвой США зазнав обстрілу в понеділок у Судані унаслідок атаки бійців, пов’язаних із суданськими воєнізованими Силами швидкої підтримки (RSF).

Про це заявив у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

Він назвав цей інцидент “безрозсудним” і “безвідповідальним”.

Інцидент викликав пряме попередження від Блінкена, який окремо зателефонував лідеру RSF генералу Мохамеду Хамдану Дагало, відомому як Хемедті, і головнокомандувачу армії Судану генералу Абделю Фаттаху аль-Бурхану. 

Держсекретар заявив їм, що будь-яка небезпека для американських дипломатів є неприйнятною.

“Звичайно, ми глибоко стурбовані загальним станом безпеки, оскільки він впливає на цивільних осіб, на дипломатів, на працівників гуманітарних організацій”, − сказав він.

За його словами, Сполучені Штати тісно співпрацювали з іншими країнами, які мають вплив у Судані, включно з Об’єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією та Великобританією, а також з Африканським Союзом та іншими міжнародними організаціями.

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Бойові дії в Судані призвели до загибелі щонайменше 185 людей і поранень понад 1800 осіб. Постраждав і посол ЄС – на його резиденцію напали. 

Зіткнення тривають, попри численні заклики Сполучених Штатів та інших країн припинити бої, а також зусилля Єгипту та ОАЕ змусити суперників погодитися на припинення вогню.

З суботи у Судані не вщухають бої, викликані спробою перевороту: спецпризначенці RSF борються за владу з військовими, які відібрали її в ході перевороту 2021 року. Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади. У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролювалися суданським урядом, відомо також, що вони повʼязані з російською ПВК "Вагнера". Лідер RSF Мохамед Дагало, зараз погрожує генералу Бурхану, а його бійці ведуть бої із регулярною армією за контроль над урядовими обʼєктами. 

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