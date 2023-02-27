Wiiz Air з 14 березня припиняє рейси з Молдови

Орган цивільної авіації Молдови 27 лютого підтвердив, що авіакомпанія Wizz Air готується призупинити усі рейси в Молдову і з неї з 14 березня.

У відомстві відмітили, що отримали сповіщення від лоукостера, повідомляє Newsmaker.

У органі розповіли, що компанія вирішила призупинити рейси через стурбованість ситуацією з безпекою молдавського повітряного простору. При цьому відомство підкреслило, що підтримує постійний зв'язок з міністерством інфраструктури і оповіщає усі авіакомпанії, які працюють в Молдові, про рішення, що приймаються для забезпечення належного рівня авіаційної безпеки і захисту.

Крім того, орган відмітив, що рішення Wizz Air стало несподіваним, враховуючи, що молдавська влада тільки схвалила літній розклад рейсів лоукостера, поданий їм 14 лютого. У відомстві додали, що затвердили запит Wizz Air, оскільки польоти в національному повітряному просторі безпечні.

Нагадаємо, що очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце ще в грудні говорив, що Росія планує вторгнення до Молдови на початку лютого 2023 року. За його словами, все залежить від розвитку війни в Україні. Мустяце наголосив, що питання не у факті вторгнення, а лише в термінах, коли це станеться.

У лютому 2023 Володимир Зеленський повідомив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Розвідка України перехопила план повалення законної влади в країні. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

Премʼєр Молдови нещодавно повідомив, що Росія може готувати план із захоплення аеропорту в Кишиневі.