США планують продати Польщі установки та боєприпаси до Himars на $10 млрд, повідомляє Bloomberg.

За інформацією двох офіційних осіб, Конгрес отримав повідомлення про запропоновану угоду в межах програми іноземних військових продажів.

Штати прагнули зміцнити здатність країн НАТО, зокрема, Польщі, щоб ті могли захищатися перед потенційною російською агресією. Ця допомога від США збільшилася після вторгнення Росії до України у 2022 році. У грудні США схвалили продаж нашій державі танків на суму 3,75 мільярда доларів.

У виданні зазначають, що Польща рішуче підтримує Україну, зокрема, наполягає на отриманні дозволу від Німеччини на відправлення танків Leopard 2 українським Збройни Силам.

Найновіше обладнання Himars є доповненням до пускових установок, які закупили у США у 2019 році. Ці установки ще не було доставлено. Торік у грудні Вашингтон схвалив продаж Польщі до 116 танків Abrams та пов'язаного з ними обладнання.

Також Варшава запросила ракетні установки в Південної Кореї.

Нагадаємо, найближчим часом Польщу відвідає президент США Джо Байден.

Днями польські голова управління міжнародної політики Канцелярії польського президента Мартін Пшидач та голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера провели зустрічі в Раді національної безпеки та Білому домі, де обговорювали питання подальшої допомоги Україні, а також військової присутності США в Польщі, передачі технологій і закупівель озброєнь.