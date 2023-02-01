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Немає "твердого рішення" стосовно надсилання британських винищувачів до України, - Воллес

Залишається сподіватись, що буде прийнято позитивне для України рішенння.

Немає "твердого рішення" стосовно надсилання британських винищувачів до України, - Воллес
Бен Уоллес
Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Великобританія вважає, що надсилання винищувачів до України “не було б правильним підходом”.

Про це повідомляє Sky News.

“Я брав участь у цьому протягом досить тривалого часу. І я навчився двох речей: ніколи нічого не обіцяйте і не виключайте”, - сказав міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Він сказав, що, хоча "твердого рішення" не було прийнято, він не вважає, що це "правильний підхід" на даний момент - відправляти літаки.

“Те, що зміниться в цьому конфлікті цього року, - це здатність українців розгорнути західну зброю проти Росії”, - сказав Уоллес.

Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав західних лідерів надати Україні винищувачі настільки швидко, наскільки можливо. Зараз він перебуває з візитом у США, де проводить перемовини з американськими законодавцями щодо допомоги Україні.

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