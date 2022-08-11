Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати – ідіть в соціальну роботу"
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
ГоловнаСвіт

Великобританія буде навчати більше військових з України, ніж планувалось

Наскільки більше військових буде навчано, Бен Уоллес не повідомив.

Великобританія буде навчати більше військових з України, ніж планувалось
Фото: Міноборони України у Facebook

Уряд Великобританії готовий збільшити кількість українських військових, які пройдуть навчання у Сполученому Королівстві. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса. 

Міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса спитали, чи може його країна навчити більше українських військових, ніж 10 тис. до жовтня, як це спочатку планувалося.

“Я думаю, що зараз ми зобов’язані справді вийти за межі цього. Ми збираємося навчати більше і довше”, - відповів Уоллес на запитання. 

Уоллес також зазначив, що більша частина інструкторів, які навчають українців, є зі скандинавських країн. 

“Зараз у нас в Англії дуже багато вікінгів. Кілька сотень років тому це не віщувало нічого доброго. Зараз це ніби повторюється. Більша частина навчальної місії, здається, скандинавська”, – сказав він. 

Міністр оборони Великобританії підкреслив, що у західної спільноти нема втоми від дій на підтримку України, більше того - вони “все ще рухаються по висхідній траєкторії”. 

Нагадаємо, після зустрічі представників 26 країн у Копенгагені було виділено понад 1,5 мільярда євро готівкою, обладнанням і навчанням для зміцнення військового потенціалу України у війні проти Росії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також