Відсьогодні ЄС і Велика Британія зупиняють імпорт російського вугілля

Частка ринку ЄС в російському вугільному експорті складала близько чверті.

Європейський Союз та Велика Британія відсьогодні, 10 серпня, зупиняють імпорт російського вугілля.

Про це пише "Європейська правда".

Вугільне ембарго було ухвалено в пʼятому санкційному пакеті, який європейські країни впровадили через розвʼязану Росією війну проти українців.

Ці обмеження були схвалені ще у квітні, однак заборона на купівлю російського вугілля була прописана із серпня. До 9 серпня можна було виконувати старі контракти.

Імпорт вугілля із Росії в ЄС становив 8 млрд євро на рік.

За оцінками Єврокомісії, заборона на імпорт торкнеться 25% російського експорту вугілля. Торік РФ продала країнам ЄС понад 48 тонн вугілля або 22,6% від загальної кількості.

Російське РБК із посиланням на зарубіжні галузеві агентства пише, що РФ перенаправила продаж вугілля з європейського ринку на Індію і Туреччину.