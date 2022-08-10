Відсьогодні ЄС і Велика Британія зупиняють імпорт російського вугілля

Європейський Союз та Велика Британія відсьогодні, 10 серпня, зупиняють імпорт російського вугілля.
Про це пише "Європейська правда".
Вугільне ембарго було ухвалено в пʼятому санкційному пакеті, який європейські країни впровадили через розвʼязану Росією війну проти українців.
Ці обмеження були схвалені ще у квітні, однак заборона на купівлю російського вугілля була прописана із серпня. До 9 серпня можна було виконувати старі контракти.
Імпорт вугілля із Росії в ЄС становив 8 млрд євро на рік.
За оцінками Єврокомісії, заборона на імпорт торкнеться 25% російського експорту вугілля. Торік РФ продала країнам ЄС понад 48 тонн вугілля або 22,6% від загальної кількості.
Російське РБК із посиланням на зарубіжні галузеві агентства пише, що РФ перенаправила продаж вугілля з європейського ринку на Індію і Туреччину.