Із 1 серпня Латвія відміняє спрощені взаємні поїздки для жителів прикордонних з РФ районів

Відзавтра, 1 серпня, припиняється дія угоди Латвії з Росією про спрощення взаємних поїздок між мешканцями прикордонних районів, повідомляє Rus.LSM.

Відповідне рішення ухвалив латвійський уряд.

За інформацією Міністерства закордонних справ Латвії, цю угоду було укладено ще в 2010-му. Її мета - спростити поїздки жителів прикордонних територій обох держав.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія припинила видавати візи громадянам РФ (зокрема, і прикордонних) у всіх своїх дипломатичних та консульських представництвах за кордоном.

Після того, як у Росія вирішила закрити латвійське консульство у Пскові, стало неможливо видавати прикордонні дозволи росіянам.

Нагадаємо, напередодні Газпром припинив постачання газу до Латвії.

Раніше в латвійському МЗС наголосили, що Росію необхідно визнати державою-спонсором тероризму.