Російський суд відмінив рішення, яке заблокувало експорт казахстанської нафти

Ухвала, що призупиняла роботу трубопроводу, була прийнята 5 липня 2022 року.

Трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму продовжить транспортувати казахстанську нафту.

Про це повідомляє NUR.KZ.

"Російський суд скасував рішення про зупинку роботи консорціуму", - йдеться у повідомленні.

Замість призупинення роботи консорціуму, трубопроводом якого до Європи йшла казахстанська нафта, суд призначив штраф у розмірі 200 тисяч рублів.

"Постанову Приморського районного суду Новоросійська від 5 липня 2022 року про адміністративне зупинення діяльності КТК змінити. Замінити покарання на штраф у розмірі 200 тисяч рублів", - сказано в ухвалі Краснодарського крайового суду.

Нагадаємо, Росія призупинила відвантаження казахської нафти, а Казахстан – транзит російського вугілля.

Крім того, повідомлялось, що Казахстан прагне постачати власну нафту до Європи в обхід Росії та виходить з угоди СНД про валютний комітет.