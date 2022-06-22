Джо Байден спілкується з Зеленським дуже рутинно, регулярно, – Джон Кірбі

Міністерство оборони, Державний департамент та міністр оборони також постійно розмовляють зі своїми українськими колегами.

Президент США Джо Байден регулярно спілкується з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це на брифінгу у Білому домі заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, відповідаючи на запитання чи спілкуються президенти 3-4 рази на тиждень.

Він додав, що не знає точних цифр, але президенти спілкуються дуже рутинно, регулярно.

“І я додав би, що не тільки Президент. Міністерство оборони, Державний департамент, держсекретар та міністр оборони розмовляють зі своїми колегами, знову ж таки, постійно”

Окрім, майже щоденними є розмови з українцями на нижчих рівнях як у Міністерстві оборони, так і в Державному департаменті.

Нагадаємо, президент США Джо Байдена заявив, що Сполучені Штати Америки зобов’язалися надати притулок десяткам тисяч українців, що рятуються від війни.