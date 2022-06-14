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США хоче не допустити продаж вкраденого в Україні зерна

Які саме міри приймають у Вашингтоні для запобігання такої торгівлі, не повідомили.

США хоче не допустити продаж вкраденого в Україні зерна
Фото: Maxar Technologies

Уряд США турбує продаж росіянами зерна, вкраденого з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Ми працюємо з іншими країнами, щоби не допустити продажу зерна, яке, ймовірно, було вкрадено в Україні”, - зауважила представниця адміністрації Байдена.

Втім, вона не уточнила, чи допускає Вашингтон можливість покарання за купівлю вкраденого в Україні зерна.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що надходять достовірні повідомлення про розкрадання Росією українського експортного зерна для продажу з метою отримання прибутку.

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