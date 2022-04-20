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​Генсек ООН запросив зустрічі з Зеленським і Путіним

Гутерреш хотів би відвідати Київ та Москву.

​Генсек ООН запросив зустрічі з Зеленським і Путіним
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш попросив президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна прийняти його в Києві та Москві.

Про це повідомив у середу представник генсека ООН Стефан Дюжжарик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вчора вдень окремі листи вручили постпредствам РФ та України. У цих листах генсек попросив президента Володимира Путіна прийняти його в Москві, а президента Володимира Зеленського – прийняти його у Києві", - заявив Дюжжарик.

Він зазначив, що Гутерреш хотів би обговорити з двома президентами термінові заходи щодо встановлення миру в Україні, а також майбутнє багатосторонніх відносин.

Нагадаємо, раніше генсек ООН закликав Росію та Україну до Великоднього перемир'я, припинити кровопролиття та "відкрити вікно для діалогу та миру". Міністр закордонних справ Украхни Дмитро Кулеба закликав Росію почути Гутерреша та зреагувати на його пропозицію.

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