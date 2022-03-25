Живицький про Сумщину: відомо про чотирьох загиблих, продовжуються викрадення людей

Окупанти не дозволяють ховати наших людей і не забирають з вулиць тіла своїх.

У Сумській області окупанти протягом останньої доби вбили чотирьох осіб, відомо про щонайменше сімох поранених.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

“Почну з найгарячішої точки: Тростянець. Наші Збройні сили ведуть бої за звільнення громади! Під кулями і обстрілами громада працює: лікарі роблять свою роботу, місцеві волонтери й активісти підтримують життя в громаді, наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах. Розумію, вам хочеться більше знати про ситуацію в місті, та поки що тривають бої”, – сказав він.

Учора також тривали бої в Конотопському районі. Двох наших людей поранено, ще двох вбили ворожі російські військові.

У селі Великий Самбір окупанти обстріляли з вогнепальної зброї місцевих цивільних жителів. Дві людини загинули на місці.

За минулу добу під час обстрілів Сироватки і Низів військові РФ зруйнували фермерське господарство. Також знищені кілька людських домівок. Є поранені, у лікарні – п'ятеро.

“Орки впираються, від них живих і мертвих купа проблем. Вони не дозволяють ховати наших людей. Доводиться робити могили на городах приватних будинків. А от трупи орків нікому не потрібні, вони своїх не забирають і нашим не дозволяють прибирати тіла, які валяються по місту і смердять. Ця ситуація яскраво показує сутність орків. А враховуючи, що в місцевому морзі немає електроенергії кілька діб поспіль, ситуація складна”, – додав Живицький.

Він зазначив, що зв'язок в області є, але немає як зарядити телефони. “Багатьом з нас не вдається зв'язатися з близькими саме через це. Орки не підпускають енергетиків полагодили мережі, світла немає”, – сказав голова ОДА.

Окрім того, продовжуються викрадення людей у прикордонних селах Краснопільської громади – вчора військові РФ викрали чоловіка.

Нагадаємо, вчора в Охтирці на Сумщині з-під завалів пошкоджених житлових будинків рятувальникам вдалось вивільнити постраждалу жінку, також було деблоковано тіло загиблої людини. В інших населених пунктах району рятувальники вивільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей, також проводилось гасіння пожеж житлових будинків.

Російські окупанти звільнили з полону голову Охтирської райради Сергія Кірічка, який перебував у ньому тиждень.