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Швейцарія готова заморозити російські активи, – президент Ігнаціо Кассіс

Росіяни тримають у швейцарських банках 11,24 мільярда доларів

Швейцарія готова заморозити російські активи, – президент Ігнаціо Кассіс

Швейцарія запровадить в понеділок санкції проти Росії за прикладом Європейського Союзу та заморозить російські активи.

Про це заявив Ігнаціо Кассіс, чинний президент Швейцарії.

За його словами, нейтралітет Швейцарії необхідно зберегти, і вона готова запропонувати свої добрі послуги для дипломатії, якщо переговори між українськими та російськими чиновниками на білоруському кордоні не увінчаються успіхом, наприклад, шляхом досягнення перемир’я.

«Однак це не заважає нам називати речі своїми іменами», – сказав додав.

За даними Швейцарського національного банку, у 2020 році росіяни тримали у банках країни майже 10,4 мільярда швейцарських франків (11,24 мільярда доларів).

Нагадаємо, сьогодні уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти Російської Федерації у відповідь на агресію проти України. Зокрема, санкції запроваджено проти Центробанку Росії, Російського фонду національного добробуту та Міністерства фінансів Російської Федерації.

Масштабні санкції проти Росії запровадили США та ЄС.

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
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