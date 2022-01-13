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У Відні почався третій раунд перемовин з Росією – на засідання зібралася Постійна рада ОБСЄ

Вперше за цей тиждень в переговорах братиме участь Україна. 

У Відні стартувало засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Ця зустріч членів є першою в 2022 році. Протягом року в ОБСЄ головуватиме Польща, йдеться в Twitter організації.

Фото: OSCE

Засідання ради ОБСЄ
Фото: OSCE
Засідання ради ОБСЄ

Членами ОБСЄ є 57 держав. Метою організації є розвʼязання військово-політичних, економічних та безпекових питань. 

Фактично це засідання є третім раундом перемовин із Росією щодо деескалації напруженості довкола і в Україні. Сама Україна вперше бере в цих переговорах участь, адже саміт Росія-США 10 січня і засідання Ради НАТО-РФ українських представників не передбачали. Однак і Штати, і Альянс узгоджували з Україною позиції перед розмовами з росіянами.

Кремль вимагає юридичних гарантій, що держави Східної Європи ніколи не зможуть стати членами Альянсу. При цьому перемовник від Росії на саміті з США Сергій Рябков прямим текстом висунув вимогу ніколи не долучати до НАТО саме Україну. НАТО офіційно відкидає цю вимогу. 

Окрім цього, Кремль хоче зменшення кількості натівського озброєння в Європі. 

Масштаби військових навчань і кількість техніки на континенті – те, що США і НАТО готові обговорювати, однак і Альянс загалом, і його країни-члени окремо відкидають можливість того, що Росія може диктувати, кого брати чи не брати до блоку. Вони наголошують: НАТО буде продовжувати політику відкритих дверей, а щодо України – тільки сама держава та 30 країн-членів блоку в праві вирішувати, чи долучати її до Альянсу.

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