ВООЗ закликало Китай надати інформацію про походження COVID-19

Китай офіційно заперечує, що коронавірус міг поширитися з лабораторії.

Китай, де коронавірус SARS-CoV-2 вперше був виявлений наприкінці 2019 року, має надати дані та інформацію, пов’язані з його походженням, щоб допомогти у подальшій протидії.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус, повідомляє Reuters.

"Нам потрібно продовжувати, доки ми не дізнаємося походження, ми повинні наполягати сильніше, тому що ми повинні вчитися з того, що сталося цього разу, щоб (робити) краще в майбутньому", – сказав Гебреісус.

Нагадаємо, в березні 2021 року спільне дослідження Всесвітньої організації здоров'я та Китаю відкинуло версію лабораторного походження коронавірусу. Скоріше за все, SARS-CoV-2 передався людині від кажанів через проміжну ланку.

Експерти дійшли висновку, що найближчий родич коронавірусу, який призвів до пандемії у 2020-2021 роках, дійсно знайдено в кажанів. Але оскільки еволюційна дистанція від нього до SARS-CoV-2 становить кілька десятиріч, мусила бути проміжна ланка.

Китай офіційно заперечує, що коронавірус міг поширитися з лабораторії.

Водночас у звіті національної урядової лабораторії США про походження коронавірусу зробили висновок, що гіпотеза про витік ковіду з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною та заслуговує на подальше вивчення.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс припускає, що походження коронавірусу може залишитися невідомим.