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Резніков зустрівся з Міністром національної оборони Канади

Канадські партнери підтвердили всебічну підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Резніков зустрівся з Міністром національної оборони Канади
Фото: предоставлено пресс-службой

Міністр оборони України Олексій Резніков провів робочу зустріч з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Ейром.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ейр перебуває в Україні з офіційним візитом в рамках розвитку співробітництва між збройними силами обох країн.

У ході зустрічі також відбулася телефонна розмова Олексія Резнікова з Міністром національної оборони Канади Анітою Ананд.

Сторони розглянули широкий спектр пріоритетних питань двостороннього оборонного співробітництва у контексті розвитку поточної безпекової обстановки.

“Канадські партнери підтвердили незмінність політичної позиції щодо всебічної підтримки незалежності та територіальної цілісності України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Канада розглядає можливість посилити свою військову місію в Україні на тлі нарощування сил Росією біля кордонів. 

Країна має два варінати: перший – відправлення кількох сотень військових надодачу до тих солдат, які вже перебувають в Україні з навчальною місією, другий – перемістити військовий корабель в Чорне море або передислокувати винищувачі CF-18 із Румунії. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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