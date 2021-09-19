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У мітингу на підтримку Трампа взяли участь максимум 200 осіб

Правоохороцні очікували утричі більше учасників.

У мітингу на підтримку Трампа взяли участь максимум 200 осіб
Фото: golosameriki.com

Кількість правоохоронців та журналістів переважила кількість учасників мітингу на підтримку колишнього президента США Дональда Трампа, який відбувся у суботу, 18 вересня біля Капітолію у Вашингтоні.

Про це пише reuters.com.

В акції взяли участь від 100 до 200 протестувальників з символікою воєнізованого угруповання ультраправих “Три відсотки”. Журналісти зі свого боку кажуть, що учасників було лише півсотні.

Девізом демонстрантів було гасло "Справедливість для J6", тобто для ув'язнених учасників штурму Капітолію 6 січня.

Організатори прогнозували, що на мітинг прийде 700 осіб, тому сотні офіцерів патрулювали територію Капітолію і паркан навколо будівлі, а війська Національної гвардії перебували в резерві.

Попри те, що учасників зібралося небагато між ними та їхніми опонентами спалахували суперечки. Поліція Капітолію повідомила про чотири арешти, зокрема у натовпі затримали активіста з пістолетом та чоловіка з великим ножем.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівли Капітоію. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент. Втім Сенат США виправдав експрезидента.

У серпні через атаку на Капітолій на Трампа подали до суду семеро поліцейських.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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