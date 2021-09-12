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У Києві сталася аварія за участі автомобіля поліції

Тест на драгері виявив у крові винуватця аварії 2,67 проміле алкоголю.

Фото з місця події
Фото: Патрульна поліція Києва
Фото з місця події

У Києві нетверезий водій спричинив ДТП зі службовим автомобілем патрульної поліції. Внаслідок аварії двоє патрульних отримали травми та були доправлені до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Подія сталася близько 4-ї ранку на бульварі Лесі Українки. Патрульні зупинилися на світлофорі, очікували зелений сигнал, коли відчули потужний удар у задню частину службового Toyota. Інспекторів, які перебували в автомобілі, ушпиталили медики", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобілем Audi, що здійснив наїзд на службовий транспорт, керував водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Тест на драгері виявив у крові винуватця аварії 2,67 проміле алкоголю - це більше ніж у 13 разів перевищує дозволений рівень.

Фото з місця події
Фото: Патрульна поліція Києва
Фото з місця події

Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Для надання подальшої кваліфікації діям водія Audi на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, сьогодні на Київщині біля селища Калинівка на залізничному переїзді сталося зіткнення вантажівки та локомотиву. За попередньою версією, ДТП трапилось через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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