США розсекретить документи про розслідування теракту 11 вересня

Президент США Джо Байден підписав указ щодо розсекречення документів Федерального бюро розслідувань про розслідування терактів 11 вересня 2001 року.

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Байден нагадав, що обіцяв зробити цю інформацію доступною під час своєї передвиборної кампанії.

“Незадовго до 20-річчя цієї трагічної дня, я виконую цю обіцянку. Сьогодні я підписав указ, що передбачає контроль Міністерства юстиції та інших відповідних відомств над розсекреченням документів, що стосуються розслідувань ФБР подій 11 вересня”, – зазначено у повідомленні.

Документ передбачає, що Генеральний прокурор США має оприлюднити розсекречені документи протягом наступних шести місяців.

“Ми ніколи не повинні забувати про неминущу біль сімей і близьких 2977 невинних людей, яких вбили під час найжахливішого терористичного нападу на Америку в нашій історії”, – додав Байден.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в США був здійснений найбільший за кількістю жертв теракт в історії. Чотири групи терористів захопили чотири рейсові пасажирські літаки, два з них були спрямовані у вежі Всесвітнього торгового центру на Мангеттені в Нью-Йорку, в результаті обидва хмарочоси обвалилися. Третій лайнер був спрямований у будівлю Пентагону поблизу Вашингтона.

Команда і пасажири четвертого літака спробували перехопити у терористів керування, літак впав у поле біля боро Шанксвілл в штаті Пенсильванія. Крім 19 терористів-самогубців, в результаті атак загинули 2977 осіб, ще 24 були оголошені зниклими безвісти. Серед загиблих – 12 українців.