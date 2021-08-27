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РФ евакуює своїх громадян с колишньої американської бази в Афганістані "Баграм", - посол

"Ми не маємо підтвердження того, що на російських літаках були українці".

РФ евакуює своїх громадян с колишньої американської бази в Афганістані "Баграм", - посол
Фото: toptj.com

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що за наказом Володимира Путіна Міноборони РФ евакуювали з Афганістану 500 громадян Росії, країн-членів ОДКБ, а також України. Однак, пізніше, самі ж ЗМІ цю інформацію заперечили.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів посол Україні в Таджикистані та Афганістані (за суміцництвом) Василь Серватюк.

Він підтвердив, що Росія дійсно направляла до Афганістану чотири літаки для евакуації громадян. Однак, росіяни здійснювали виліт не з аеропорту Кабула, а з авіабази "Баграм".

"Ми не маємо підтвердження того, що на російських літаках були українці. Разом з тим у нас є інші дані: за попередньою неофіційною інформацією, росіяни здійснювали виліт не з аеропорту Кабула, а з авіабази «Баграм» (раніше була у підпорядкуванні американців, - LB.ua). Жодного громадянина України на базі «Баграм» не було, як і немає інформації про те, що хтось із українців вилетів до РФ. Усе це схоже на черговий фейк щодо наших громадян, але ми ретельно перевіряємо цю інформацію", - зазначив посол.

Серватюк також припустив, що Росія нині є найбільш зацікавленою у дестабілізації центральноазійського регіону задля посилення свого впливу на нього.

"Так. Росія як риба у воді себе почуває в усіх гарячих точках. Москва намагатиметься посилити свій вплив, ще більше інтегрувати всіх в ОДКБ, збільшити у державах Центральної Азії свою військову присутність. В Таджикистані є найбільша російська регіональна військова база. Є об’єкти в Киргизії. А от в Узбекистані та в Туркменістані їм потрібно захопити позиції. Росіяни нині активно співпрацюють із талібами. І це не просто так", - наголосив повол.

Він також не виключив, що для дестабілізації я Афганістану, так і усієї Центральної Азії Росія буде використовувати фактор "Ісламської держави".

"Впевнений на 100%, що так і буде. Я прогнозую, що з метою легалізації своїх відносин із «Талібаном», подальшого скасування рішення про визнання цього руху терористичною організацією РФ розганятиме інформацію, що таліби активно борються з ІДІЛ. Я вже такі повідомлення зустрічав", - зазначив Серватюк.

Нагадаємо, за даними МЗС, Україна евакуювала з Афганістану понад 250 своїх громадян, членів їхніх сімей та іноземців. Ще приблизно 90 українців та членів їхніх сімей очікують евакуації. 

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