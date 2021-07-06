У Росії пасажирський літак із 28 людьми на борту впав у море (оновлено)

У Росії літак Ан-26 з пасажирами на борту перестав виходити на зв'язок і пропав з радарів 6 липня, коли виконував рейс з Петропавловська-Камчатського в Палану.

Оновлено. Пошукова служба з'ясувала, що літак впав у море. Як пише Reuters з посиланням на російські ЗМІ, літак Ан-26 впав у море на Камчатці. На борту було 22 пасажири, зокрема дві дитини, та шестеро членів екіпажу.

Іще до моменту виявлення літака російське агентство Интерфакс писало, літак міг впасти в Охотське море або в районі вугільного розрізу поблизу Палани.

"Літак шукають і над морем, і над сушею, розповів гендиректор авіакомпанії "Витязь-Аеро" Дмитро Черних. У пошуковій операції бере участь вертоліт його компанії. За словами Черних, територія буде оглядатися до настання темряви", - сказано в повідомленні.

У Гідрометцентрі регіону сказали, що в районі Палани зараз низька хмарність, опадів немає, дме слабкий вітер.

За фактом зникнення літака розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, в неділю, 4 липня, у Філіппінах розбився військовий літак, загинули щонайменше 47 людей.