Чотири пускозаряджаючі і стартові машини перебувають у Воронежі, розташованому приблизно у 300 км від українського кордону.

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Міноборони РФ повідомило про перекидання ракетних комплексів "Іскандер" з Курська до Воронежа, розташованого приблизно у 300 км від українського кордону, нібито для підготовки до параду з нагоди Дня перемоги 9 травня.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

За інформацією російського міністерства, угруповання складається з чотирьох пускозаряджаючих і стартових машин.

“Розрахунки оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" загальновійськової армії Західного військового округу (ЗВО) прибули з Курська в місто військової слави Воронеж для підготовки до параду в ознаменування 76-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні”, - йдетьсяу повідомленні.

ОТРК “Іскандер” призначений для знищення ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, систем протиракетної і протиповітряної оборони, а також ключових об'єктів інфраструктури супротивника за допомогою балістичних і крилатих ракет. Дальність стрільби комплексу становить до 500 км.

Нагадаємо, що, за даними Офісу президента України, Росія зосередила більш ніж 40 тисяч військових біля східних кордонів Україні, така ж кількість - в Криму. Масштабні заходи з переміщення російських військ почалися в середині березня і, за оцінкою розвідки України, мають бути завершені до кінця квітня.