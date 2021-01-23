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У Росії тривають акції на підтримку Навального, є затримані (оновлено)

Акції мають відбутися щонайменше у 40 російських містах.

Акція у Хабаровську
Фото: dw.com
Акція у Хабаровську

У Росії сьогодні, 23 січня розпочалися акції на підтримку Олексія Навального та інших політв'язнів.

Про це пише Німецька хвиля.

Приводом став арешт опозиціонера, який повернувся після лікування на батьківщину з Німеччини.

Протести мають пройти у понад 40 російських містах.

У Владивостоку бійці ОМОНу почали жорсткий розгін учасників акції.

Задовго до початку акції в Москві на Пушкінській площі столиці Росії затримали чоловіка з табличкою "Я не боюся". Навколо площі з вечора п'ятниці стоять огорожі, багато поліції і спецтехніки, в тому числі автозаки.

Під час акції в Благовєщенську силовики затримали щонайменше 10 осіб, серед них є підліток і журналіст Андрій Афанасьєв.

У Хабаровську силовикам дали команду: "Хапати всіх підряд!". Після цього ОМОН почав масові затримання.

У Новосибірську в акції беруть участь чотири тисячі осіб, повідомляє "Тайга.інфо". ОМОН починає ділити людей на квадрати, до площі під'їхав автозак.

Оновлення 12:01. Російські ЗМІ повідомили про колону бронетехніки, яка рухалася у бік Москви.

“Кореспондент “Медузи” зауважив колону бронетехніки, яка рухалася в бік Москви по Горьковському шосе близько 10 ранку”, – пише meduza.io.

Фото: meduza.io

Нагадаємо, російського опозиційонера Олексія Навального 17 січня затримали відразу після прильоту з Німеччини, де він проходив кількамісячне лікування після отруєння "Новачком". Він провів ніч у поліцейському відділку, адвокатів до нього не пустили. Також затримали 68 людей, які зустрічали опозиціонера чи проводили заходи на його підтримку. 

Наступного дня політика заарештували на 30 діб через звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі "Ів Роше".

За даними Bloomberg, Навального можуть посадити на 13,5 років.

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