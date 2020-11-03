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У США сьогодні стартує основний етап президентських виборів

Виборчі дільниці у 50-и штатах відкриваються о 6-й ранку за східним часом. 

Фото: EPA/UPG

У Сполучених Штатах Америки сьогодні стартує основний етап 59-их виборів президента – всезагальне голосування. За перемогу змагаються чинний президент, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, та його опонент від Демократичної партії Джо Байден.

Першими почали голосувати виборці Нью-Гемпшира – з опівночі до 00:30 за місцевим часом, тобто з 7-ої ранку з київським. З 6-ої ранку за східним часом (13-а година в Україні) по 12-у годину відкриються виборчі дільниці в 50-и штатах, Гаваї стануть останніми. Проголосувати можна будо до 18-19 години, залежно від штату. 

Оновлення 09:35. Маленьке містечко в Нью-Гемпширі уже оголосило результати свого опівнічного голосування. Усі п'ять людей віддали голос за Байдена, пише BBC. А от у Мілсфілді Трамп отримав 16 голосів, в той час як Байден - п'ять. 

Свій голос достроково уже віддали близько 99 млн американців, що є рекордом за всю історію президентських виборів у США. З них близько 60 млн взяли участь у голосуванні поштою. Достроково проголосував навіть сам чинний президент. Опція масового голосування поштою була запропонована з міркувань безпеки в часи коронавірусу, проте Трамп наполягав, що це може призвести до фальсифікацій. Окрім того, деякі штати підраховуватимуть голоси протягом трьох тижнів з дня виборів. Трамп вважає, що це може призвести до підтасувань і навіть не виключає, що буде оскаржувати результати у Верховному суді.

Результати виборів у США визначаються не просто більшістю голосів на загальнонаціональних виборах, а й розподілом у колегії виборників. Виборники – це люди, котрі були відібрані партіями або керівництвом партійних осередків у штатах. Усього їх 538, а кількість виборників від штату залежить від числа його представників у Конгресі. У більшості штатів виборники зобов'язані віддати свої голоси за того з кандидатів, хто лідирує за результатами голосування людей в цьому штаті. Про є й ті, хто не зобов'язані цього робити. 

Таким чином перемога на загальнонаціональному голосуванні ще не є запорукою того, що кандидат стане президентом – прикінцеві результати відомі тільки після голосування колегії виборників. 

Об'єктами підвищенної уваги традиційно є так звані штати, що коливаються або хиткі штати. У них напередодні виборів часто спостерігається приблизно однаковий рівень підтримки кандидатів від обох партій. Опоненти намагаються здобути більшу прихильність саме в них.

За даними New York Times, Байден випереджав Трампа в усіх чотирьох ключових штатах – Арізоні, Флориді, Пенсильванії та Вісконсині. 

Фото: NYT

На попередніх виборах до хитків відносили одразу 14 штатів. 

Згідно з опитуваннями, Трамп гіпотетично має 188 виборчих голосів, а Байден - 233, пише "BBC Україна". Переможцем же стане той, хто отримає як мінімум 270 голосів колегії виборників. 

Виборники голосуватимуть у грудні, на 41-й день після дня всенародного голосування. Після цього комісія Конгресу підрахує голоси, а 6 січня глава Cенату оголосить остаточні результати.

Напередодні виборів США неодноразово звинувачували треті країни в намаганнях повпливати на їх результат. Зокрема, директор Національної розвідки США Джон Реткліфф заявив, що Іран і Росія отримали реєстраційні дані американських виборців для спроби підірвати довіру до виборів президента Штатів. Іран, за словами Реткліффа, прагнув "спричинити заворушення" у США, щоб зашкодити кандидатурі Дональда Трампа. 

Росія отримала інформацію про виборців так само, як Кремль зробив це у 2016 році. При цьому очільник американської розвідки зазначив, що Іран виявляв більшу активність, ніж РФ, однак точно відомо, що Росія отримала інформацію про виборців.

23 жовтня ФБР та Агентство з кібербезпеки США повідомили про виявлення хакерських атак, спрямованих на системи органів державної влади Штатів, а також на сервери, що пов'язані з авіаційною промисловістю. 

Раніше у втручанні у вибори президента США Росію звинуватила спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

У серпні голова контррозвідки США заявив про ймовірні спроби РФ впливати на вибори на користь Трампа. При цьому Китай та Іран, за його словами, прагнуть поразки чинного американського президента.

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