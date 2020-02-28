В результате атаки российской авиации, поддерживающей силы режима Башара Асада, в Идлибе, Сирия, погибли 22 турецких военных.

Об этом губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает Анадолу.

В свою очередь, ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что число жертв может быть и больше.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz — Happening Now (@HappeningNow__) February 27, 2020

Ранее власти Турции сообщали о девяти погибших при авиаударе сирийских сил в Идлибе.

Кроме того, по информации турецкой стороны, еще несколько бойцов ВС Турции получили ранения.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Также сообщается, что глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Информации о содержании беседы не приводится.

Пресс-секретарь Эрдогана провел телефонный разговор с советником Белого дома по нацбезопасности Робертом О’Брайеном.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что по всем обнаруженным целям режима Асада турецкие силы продолжают наносить удары.

Кроме того, Турция блокирует социальные сети, не работают Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на территории Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

16 октября Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что наступательная операция завершится только в том случае, "если курдские "террористы" сложат оружие и покинут приграничную территорию".

Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии и призывает прекратить операцию.

По данным ООН, из-за турецкой операции в Сирии 130 тыс. людей стали беженцами.