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Телеканал UATV прекратил международную трансляцию

Закрыты отделения на арабском, крымскотатарском и английском языках.

Телеканал UATV прекратил международную трансляцию

Украинский телеканал иновещания UATV прекратил работу англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций.

Об этом сообщается на странице UATV English в фейсбуке.

"Украинское правительство решило закрыть международное вещание - отделения на арабском, крымскотатарском и английском языках. В последние три года команда английских новостных служб в UA|TV преследовала общую цель - предоставлять реальные и правдивые новости об Украине...", - говорится в сообщении.

Напомним, на базе UA|TV в феврале запустят телеканал для временно оккупированных территорий. По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, язык вещания телеканала будет украинский и русский.

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