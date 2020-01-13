Телеканал UATV прекратил международную трансляцию

Украинский телеканал иновещания UATV прекратил работу англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций.

Об этом сообщается на странице UATV English в фейсбуке.

"Украинское правительство решило закрыть международное вещание - отделения на арабском, крымскотатарском и английском языках. В последние три года команда английских новостных служб в UA|TV преследовала общую цель - предоставлять реальные и правдивые новости об Украине...", - говорится в сообщении.

Напомним, на базе UA|TV в феврале запустят телеканал для временно оккупированных территорий. По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, язык вещания телеканала будет украинский и русский.