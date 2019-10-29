По деле об импичменте Трампа дает показания чиновник Белого дома с украинскими корнями

Александр Виндман заявляет, что дважды выражал беспокойство по поводу взаимодействия с Украиной

В Палате представителей в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Трампа дает показания сотрудник Совета по национальной безопасности подполковник Александр Виндман.

В заготовленном тексте выступления Виндмана отмечается, что он слышал июльский разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил по этому поводу беспокойство главному юристу Совета по национальной безопасности, передает Голос Америки.

"Я был обеспокоен этим разговорам. Я счел неуместным требование к иностранному правительству расследовать деятельность американского гражданина, и я был обеспокоен последствиями в плане поддержки Украины правительством США", - цитирует текст выступления Виндмана Associated Press.

"Я высказал некоторые опасения на внутреннем уровне, обратившись к официальным лицам, работающим в сфере национальной безопасности, в соответствии с десятилетиями опыта и подготовки, чувством долга и обязанностью действовать в рамках субординации", – отметил Виндман.

Виндман стал первым сотрудником Белого дома, слышавшим телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, и дающим показания. Он также стал первым действующим сотрудником Белого дома, выступающим перед комитетами, ведущими расследование по вопросу об импичменте.

По словам Виндмана, во время разговора Трампа и Зеленского он находился в Ситуационной комнате Белого дома вместе с коллегами из Совета по национальной безопасности и помощниками вице-президента Майка Пенса.

В тексте его выступления говорится: "Я понял, что, если Украина начнет расследование в отношении Байденов и Burisma, это может быть интерпретировано как партийная игра, что, без сомнения, лишит Украину двухпартийной поддержки, которой она до сих пор пользовалась. А все это пошатнет национальную безопасность США".

The New York Times пишет, что Александру Виндману и его брату Евгению было три года, когда 40лет назад они с отцом, бабушкой и старшим братом прибыли в США. Незадолго до этого мать двойняшек умерла.

В 1998 году Александр Виндман закончил университет Binghamton штата Нью-Йорке, затем поступил в войска и, среди прочего, служил в Южной Корее, Германии а также в 2003 году в Ираке, где он был ранен, за что он получил награду "Пурпурное сердце" .

С 2008 года Виндман является офицером Сухопутных сил США и специализируется на Евразии. Он получил диплом магистра Гарвардского университета по России, Восточной Европы и Центральной Азии.

Он также служил в посольствах США в Украине и Москве и свободно владеет украинским и русским языками.

Сейчас Александр Виндман занимает должность директора по вопросам Европы Совета по национальной безопасности США

Брат-близнец Александра также имеет высокое воинское звание, как и его брат, занимает высокий пост в администрации Трампа. Он является юристом Белого дома, ответственным за вопросы этики, пишет издание.

демократы из Палаты представителей осенью 2019 года начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

По деле об импичменте Трампа конгрессмены уже заслушали Курта Волкера и Гордона Сондленда, бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшую советницу Дональда Трампа по вопросам России Фиона Хилл, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента, де-факто посла США в Украине Уильяма Тейлора, а также и.о. помощника госсекретаря по отношениям с Европой и Евразией Филиппа Рикера.