Американське астрономічне товариство (AAS) розкритикувало рішення Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), яка дозволила компанії SpaceX Ілона Маска розгорнути на низькій навколоземній орбіті угруповання до 1 мільйона супутників для роботи центрів обробки даних на основі штучного інтелекту.
Про це повідомляє The Guardian.
В AAS заявили, що "засмучені й стривожені" рішенням FCC надати SpaceX відповідну ліцензію.
У товаристві вважають, що запропоноване супутникове угруповання «суттєво знецінить десятиліття федеральних інвестицій в астрономічні об’єкти», а також обмежить можливості науковців і громадськості спостерігати за нічним небом та вивчати його.
Окреме занепокоєння в організації висловили щодо забруднення атмосфери внаслідок запусків і повернення супутників в атмосферу, а також підвищеного ризику зіткнень на орбіті. За оцінкою товариства, ці чинники становлять загрозу для астрономічних досліджень.
- Раніше AAS уже попереджало про сукупний вплив яскравих супутників на оптичну та інфрачервону астрономію, а також про потенційно шкідливі радіочастотні перешкоди для радіоастрономічних спостережень.