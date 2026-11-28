В Американському астрономічному товаристві попереджають, що велика кількість супутників може зашкодити науковим дослідженням.

Американське астрономічне товариство (AAS) розкритикувало рішення Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC), яка дозволила компанії SpaceX Ілона Маска розгорнути на низькій навколоземній орбіті угруповання до 1 мільйона супутників для роботи центрів обробки даних на основі штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Guardian.

В AAS заявили, що "засмучені й стривожені" рішенням FCC надати SpaceX відповідну ліцензію.

У товаристві вважають, що запропоноване супутникове угруповання «суттєво знецінить десятиліття федеральних інвестицій в астрономічні об’єкти», а також обмежить можливості науковців і громадськості спостерігати за нічним небом та вивчати його.

Окреме занепокоєння в організації висловили щодо забруднення атмосфери внаслідок запусків і повернення супутників в атмосферу, а також підвищеного ризику зіткнень на орбіті. За оцінкою товариства, ці чинники становлять загрозу для астрономічних досліджень.