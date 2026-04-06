Екіпаж NASA Artemis II побили рекорд, подолавши найбільшу відстань від Землі

Екіпаж NASA Artemis II побив рекорд найдальшого космічного польоту людини.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Чотири астронавти на борту космічного корабля NASA Artemis II, що рухаються навколо Місяця увійшли в історію подолавши понад 406 000 км від Землі.

Попередній рекорд найдальшої відстані для пілотованої космічної подорожі, встановлений понад 50 років тому, місією Apollo-13 у 1970 році.

Як повідомили в NASA, астронавти першими побачать зворотний бік Місяця людськими очима та першими подорожуватимуть Місяцем. Вони стануть свідками сонячного затемнення, коли Місяць проходитиме перед Сонцем.

NASA очікує, що протягом запланованого періоду затемнення зв'язок з астронавтами буде втрачено приблизно на 40 хвилин. Перерва станеться, коли Місяць заблокує сигнали між космічним кораблем і Землею через мережу глибокого космосу .

Під час прольоту повз Місяць ціла група камер зніматиме зображення Місяця, зокрема ті об'єкти, які люди ніколи безпосередньо не бачили.

Астронавти корабля «Артеміда II» вже завершили більше половини своєї місії. Екіпаж має приземлитися біля узбережжя Сан-Дієго приблизно у п'ятницю, 10 квітня.