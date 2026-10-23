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Трамп посварився з найкращим баскетболістом NBA через національний гімн

ЛеБрон Джеймс, ймовірно, висміював главу держави своїми рухами.

Трамп посварився з найкращим баскетболістом NBA через національний гімн
ЛеБрон Джеймс
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп виступив з різкою критикою на адресу ЛеБрона Джеймса - баскетболіста "Філадельфії", який багатьма експертами вважається одним із найкращих спортсменів у своєму виді за всю історію.

Як пише BBC, главі держави не сподобалась поведінка Джеймса під час виконання національного гімну перед стартовим матчем нового сезону NBA у Нью-Йорку. Зірка не став рівно, як того вимагає протокол, а імітував махання ключкою для гольфу та кидання баскетбольного м'яча.

У витівці Джеймса побачили ймовірне висміювання Трампа, який відомий своєю великою пристрастю до гольфу. ЛеБрон - давній прихильник Демократичної партії, що неодноразово негативно відгукувався про чинного президента, звинувачував його у сприянні расизму та розпалюванні насильства під час штурму Капітолію у 2021 році.

Трамп вимагає, щоб Джеймс вибачився перед американськими патріотами, назвавши його вчинок "неповагою до країни". Раніше він відмовився визнати ЛеБрона найкращим гравцем всіх часів, зазначивши, що "йому подобаються тільки ті люди, яким подобається Трамп".  

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