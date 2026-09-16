Поліція розслідує загибель восьми жінок поблизу Йоганнесбурга у ПАР

Поліція Південної Африки розслідує загибель восьми жінок, тіла яких було знайдено на схід від Йоганнесбурга протягом останніх двох місяців.
Про це повідомляє DW.
Новий поштовх розслідуванню дали виявлення ще одного тіла у вівторок та приєднання до справи попереднього епізоду.
Ці смерті викликали побоювання, що в цьому районі може діяти серійний убивця або група вбивць. Деяких із жертв знайшли оголеними або частково роздягненими. На тілах окремих із них були виявлені ознаки сексуального насильства.
Поліція Південної Африки (SAPS) оприлюднила попередження, закликаючи жінок бути обережними під час спортивних тренувань на відкритому повітрі в цьому районі.
“Хоча розслідування триває і на цьому етапі поліція ще не підтвердила зв’язок між цими смертями та діями серійного вбивці, виявлені схожі ризики викликають достатнє занепокоєння, щоб правоохоронці оприлюднили попередження та активізували розслідування”, — заявила речниця поліції Атленда Мате.
Президент Сиріл Рамафоса у вівторок доручив поліції надати пріоритет цьому розслідуванню, заявивши, що загибель людей викликає “страх і невизначеність”.
STATEMENT BY PRESIDENT RAMAPHOSA ON KILLINGS OF WOMEN IN THE EAST RAND— The Presidency 🇿🇦 (@PresidencyZA) September 15, 2026
President @CyrilRamaphosa has said that no stone will be left unturned to solve the recent killings of women in and around Kempton Park in Gauteng.
He said: “I speak for all of us as I extend my deepest…